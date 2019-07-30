法評會直送職務法庭 明年7月17日才實施

2019-07-30 23:32

〔記者吳政峰／台北報導〕立法院6月28日三讀通過「法官法」修正案，未來法評會決議要懲戒的案子，無須再透過監察院彈劾，即可直送職務法庭審理，縮短結案時程，但很多人搞不清修正案是公布「1年後」才施行，連監委陳師孟也誤解，日前還公開宣稱橋頭地院前法官張俊文的彈劾案是新版「法官法」實施後的第一案。

總統7月17日公布「法官法」修正案，其中只有「陳玉珍條款（追回貪污判刑確定的司法官停職期間薪俸）」、「廢除全面評核（每3年舉辦一次當事人對司法官的意見調查）」、「禁止搶退（涉案司法官接受調查期間不得申請退休）」等項目是19日生效，其餘均為明年的7月17日才會施行，因此，法評會30日決議免除台東地院法官郭玉林的法官職務，仍得通過監察院這一關。

過了明年生效日後，懲戒將採「雙軌制」，即保留監察院本身調查、彈劾、移送職務法庭的權利外，另新增法評會的移送權，未來法評會如果決議被評鑑人的違失情節重大，有懲戒的必要，可把「評鑑決議書」報由司法院直接移送職務法庭審理，跳過監察院，加速懲戒時效，避免讓外界產生曠日廢時的印象。

雖然加速懲戒效率，但也給了被付懲戒人救濟的管道，目前的職務法庭為一級一審，只要一判懲戒就是確定判決，沒有喊冤的空間，未來改為一級二審，且加入兩位外部參審員，由素人與職業法官一同坐在庭上審理司法官的懲戒案，若被付懲戒人不服，可提上訴確保權益。

因此，郭玉林懲戒案若拖過明年7月17日，他可望獲得上訴機會，且因「程序從新、實體從舊」原則，他的懲戒種類適用舊的法官法，不可判剝奪退休金與退養金，不過，因為他是司法官學院49期結業，就算想退休也不符合年資。

法評會30日對郭玉林懲戒案做出評鑑決議書，指郭玉林把跟同院刑事庭法官吳俐臻在宿舍使用上的爭議內容、東院重刑事輕民事的想法、模擬參審耗損司法資源、民事庭需要影印機等個人意見，寫近無關的判決書內，置入行為違反法官倫理規範與法官法，情節重大，移請監察院審查，建請免職轉任其他公職或更重的懲戒。

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