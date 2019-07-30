韓國瑜提重啟核四 政院打臉：零件已壞光「安全性堪慮」

2019-07-30 17:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕代表國民黨參選2020總統的高雄市長韓國瑜日前開直播談及核四議題，主張要在「絕對安全、人民同意」前提條件下，核四應該要重啟。行政院政委龔明鑫今日受訪表示，大家都誤以為核四機組是新的，其實是放了20年沒用的老機器，零件都已經壞掉，非常不可靠，要重啟核四「安全性堪慮」。

龔明鑫指出，關於核四問題，大家都對核能發電有一個誤解，以為台灣的核能發電占比很高，其實核能發電已低於百分之10，核四機組已經20年沒運作，很多零件都已經壞掉，大家卻以為核四是新的。

龔明鑫提及，核一、核二廠已經運轉40年，核四機組則是20年都沒有用它，要啟動是比用正常的還不可靠，燃料棒也已經運送出去國外。全世界只剩一間還在用那種規格的零件。

「核四廠不是新的，是非常老舊的機器！」龔明鑫說，連美國當初的團隊都早已經解散，要運作還要看國際有沒有辦法配合，若真要重啟核四，相關安全性堪慮。

此外，對於工業總會發表2019年白皮書建議，讓核一、核二廠延役「備而不用」？龔明鑫回應，關於非核部分，「不要想說要延役，核廢料都已經滿了，連退出來都有困難，怎麼可能延役」，現在是要換新的，實際操作上就有困難。

龔明鑫表示，新北市政府對核電廠也有意見，擔心新北市變成核廢料的最終儲存場，「沒有辦法延役，要備而不用很困難」，況且持續保持能運作，需要非常多成本。

針對工總也質疑缺電問題，龔明鑫指出，台灣電力歷史上備轉容量率最低，是出現在民進黨剛執政那一天 那天的備載容量率是1.74％，現在都在10％以上，「沒有一天是低於百分之6，幾乎不會有缺電問題」，經濟部也規劃未來有新電廠持續發電，工總怎能說「未見改善」，不能一句話就抹煞政府努力。

龔明鑫提及，2025年再生能源發電占比要達到百分之20，過去沒有太陽能光電，最高用電時段是夏天下午時段，隨著太陽能發電越來越多，將可以滿足供電。傍晚5、6點時民眾回家煮飯是用電高峰，會以另外的電供應，例如明潭水力發電廠水可以抽上去，等到傍晚再放下來發現，當然也會有智慧電能的供應。

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