國安私菸案》總統府行政調查 侍衛室52人購買4999條

2019-07-30 16:06

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府今日公布私菸案目前行政調查情況，根據起獲「華航香菸訂購統計表」與自清部分交叉比對， 各單位當事人自清部分，目前確認共79人、購買菸品8074條 ，另有收押與離退人員3人、450條，及尚無法查明身份的綽號8組人、1262條。綽號部分因本案承辦人吳宗憲遭在押，政風行政 調查無法向其詢問，仍有待司法單位調查釐清。

最大戶1人買了千條 1262買家還在查

購買數量上，超過千條有1人，800到900條有1人，多數集中在50到100條。購買的人員所屬機構，以總統府侍衛室的52人共4999條最多，國家安全局則有25人共2625條居次，憲兵指揮部也有兩人共450條。根據購買人數，可能達到90人之多。

總統府發言人黃重諺說，涉及人員清單，將交由檢方進行調查；其中部分人員購買數量顯 逾常理，相關違法情事，請檢調積極偵辦。

他也強調，總統府及國安會也就相關人員是否涉入本案免稅菸品訂購進行清查，初步確認本府及國安會並無政務人員、機要人員參與上述免稅 菸品購買。

涉案特勤人員 將調整職務

黃重諺說，為釐清本案真相，明確責任、查察不法，專案小組將持續約談相關人員，並釐清過去歷屆的違法購菸情況。同時，專案小組也將繼續配合檢方偵辦，各項本案調查資訊將完整提供檢方。

黃也強調，相關涉案人員部分，除就所涉情節進行懲處外，另考量元首維安，將由特勤中心視整體維安任務需要，進行必要的職務調整。

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