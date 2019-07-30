不只400萬...王浩宇促高潞說明 另有3筆各200萬元補助

2019-07-30 16:32

〔記者李容萍／桃園報導〕綠黨昨晚在臉書爆料指控，時力立委高潞‧以用的國會辦公室主任利用職務之便「狂拿經濟部400萬補助」，已經明顯違反利益迴避法相關規定，時力黨中央緊急切割強調啟動調查，若屬實將請高潞辭立委。綠黨桃園市議員王浩宇今天受訪時再爆，除了已爆出的兩案，他要公開請教高潞‧以用說明，除了該會期結束前合計獲經濟部400萬元的綠能補助，另外，1月19日經濟部還核定另外三筆各200萬元的補助，都是最高額補助，共1000萬的補助，希望高潞‧以用說明。

王浩宇還說，時代力量長期高舉正義的大旗，用最高的道德標準來檢視別的政黨，可是大家看到的是，時代力量立委一面地在立法院經濟委員會杯葛綠能預算，一個月之後，透過助理的協會獲得經濟部400萬元的綠能補助，這樣子的做法，並不符合公平正義原則。

王浩宇認為，如果以時代力量的標準，這個時候黃國昌應該早就開記者會、應該是吼叫，希望時代力量、黃國昌能說清楚，這件事的調查基準是什麼？更重要的是這件事能好好處理，才不會辜負大家對第三勢力的期待。

王浩宇除建議時代力量以平常態度，儘快來處置此事，也坦言時代力量應讓高潞‧以用儘快辭職，並由柯一正導演遞補，不然，時代力量所為就不符合對別人的要求。

至於私菸對時代力量有無影響？王浩宇認為，如果民進黨沒有積極處理這個案件，當然是扣民進黨的分，可是大家現在看到的是，對於一個長期的陋習，小英政府是非常明快的，在一天內就把相關的人要求他們辭職，這當然是獲得部分民眾的肯定，重點是時代力量去處理這件事情的態度，是不是對自己的標準跟對其他人的標準都是一致的，這比較重要，他認現在的狀況應該是對時代力量的影響越來越大了。恐怕沒有燒到民進黨還燒到自己。

對於時代力量會內鬨嗎？王浩宇認為，時代力量作為一個政黨，長期就是有很大的內部矛盾。部分的人說不想當小綠，可是另外一部份的人卻需要民進黨禮讓，這個其實是對選民的一種不誠實，你（時力）的路線到底是什麼應該要講清楚，不可以兩面討好騙選票。

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