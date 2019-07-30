63字回覆質詢 穎艾達利批南市府推託不設原民專責機關

2019-07-30 12:47

［記者劉婉君／台南報導］8月1日「原住民日」，台南市議員穎艾達利（Ingay Tali）今天召開記者會，批台南市政府長期漠視法律規定，不顧原住民的權益，遲遲不依法設置原住民專責機關。

台南市民族事務委員會表示，目前已成立專案小組，討論設立原住民專責機關的可能性，預計在今年度提出初步解決方案。

穎艾達利表示，依照《原基法》第8條，台南市應設立原住民專責機關，1月市議會臨時會時，他即提案要求市府研議設立原住民專責機關，當時民委會承諾將「徹底攤開來檢討」，事後卻僅是轉發原民會的公文，5月總質詢時再要求市府提供過去8年關於原住民專責機關的研議紀錄，直到本月底才收到民委會「評估後再行函復」等63個字的回覆，氣憤地說，「質詢了20幾分鐘，卻換來這樣的冷屁股。」

他指出，民委會下的原民科法定編制只有7人，預算2910萬元，許多原住民事務其實都靠其他局處預算來支撐，在各局處的預算規模下，也僅能執行最小限度的原住民政策，要求市府於8月臨時會前，提出過去8年的研議紀錄及設立原住民專責機關規劃時程，於第2次定期會中要求提出專案報告。

民族事務委員會表示，在法律層面上，該會為市府一級單位，已是原基法所指的原住民族專責單位，但仍會繼續研議設立專責機關，於臨時會召開前提出相關規劃時程。

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