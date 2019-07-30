國安私菸案》週刊爆特勤5大群組 國安局本部15人最大宗

2019-07-30 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕檢調偵辦國安私菸案，昨傳北檢取得20人訂菸名單，有週刊報導則指稱，檢調22日收網當天就已拿到國安局少校吳宗憲用Excel製作的購買清單，其中包含參與團購的55人名單，共分5大群組，且光是國安局本部至少就有15人名列其中。

國安特勤私菸案風暴持續延燒，國安局少校警衛官吳宗憲於22日經查獲走私9000多條香菸，引發外界議論，據《鏡週刊》報導指出，在檢調扣得的清單中，2張A4紙張的內容，詳列5大群組及55位訂購者單位、姓名、菸品名稱、數量與金額，其中包括國安局本部、特勤中心、永和警衛室（含軍職、警職），駕駛室（含離退人員），以及用綽號或英文代號登載的名單，並以前3類占大多數，國安局本部就至少占15人。

報導提到，目前已知涉嫌貪污的8名士官，有多人名列團購清單上，這些士官為了確保菸品能入境，甚至在總統專機降落前，將總統府及特勤中心的公家車輛預先混入總統車隊中。

報導也指出，購買菸品數量最多的是上士駕駛劉尊彰，不但親自帶頭5部公務車混入總統車隊，且還是採購名單上下單最多的人，買了近900條菸，且根據辦案人員掌握的歷年購買紀錄，劉應非第一次透過總統出訪大量購買菸品。

知情人士透露，調查過程也發現，不少負責總統維安的永和警衛室人員，都供稱自己是幫「學長」代購的人頭，這些人包含曾擔任前總統馬英九及陳水扁的侍衛，只要得知有總統的出訪行程，就會透過管道要求侍衛室人員幫忙下單，資淺的侍衛通常不會拒絕，因此訂菸數量不斷增加。

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