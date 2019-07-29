破台電貪污案、省台鐵2415萬公帑 14廉政人員獲表揚

2019-07-29 23:57

〔記者黃捷／台北報導〕法務部廉政署今（29日）舉行4名新任政風高階主管宣誓典禮，同時頒獎表揚2名榮退政風人員、12名模範廉政人員，其中包括破獲台電貪污案，以及替台鐵省下2415萬餘元等政風人員。法務部長蔡清祥致詞強調，廉政工作已從傳統的揭弊，調整為風險預警，事前的預防重於事後偵辦。

此次獲表揚的模範廉政人員中較受矚目的有，台電政風處查核組長林教仁，面對核四工程總額逾2千億元採購案及國家核能政策不確定性，仍能充分發揮興利預防的政風職能；台電內部有同仁涉違背職務收受廠商賄款70萬元、協助廠商竊取公司財務700餘萬元，林教仁去年7月接獲檢舉後持續蒐集相關事證，並於9月破獲全案。

另外，台鐵政風室主任邱滄霖負責督導台鐵廉政業務，肅貪查處及防貪業務績效分數均名列交通部所屬政風機構第1名，去年度專案稽核、預警作為及專案清查，有效節省公帑共計2415萬8046元，行政究責3人，調離職務3人。

蔡清祥致詞時，提出「「正人要先正己，堅守廉政紀律」、「優化溝通協調能力，維護同仁權益」、「協助查賄及反賄選宣導工作」、「落實機關安全及公務機密維護」4點期許，勉勵廉政人員應著重預防工作，事前防止貪腐、弊案發生，比事後偵辦來得更重要。

此次新任政風高階主管分別為監察院政風室主任李寶昌、行政院人事行政總處政風室主任陳春杏、公務人員保障暨培訓委員會政風室主任王秀生、廉政署防貪組組長葉建華；2名榮退人員則為保訓會政風室主任吳學勳、經濟部政風處秘書馮俊雷。

12名模範廉政人員則為台電政風處組長林孝仁、台鐵局政風室主任邱滄霖、廉政署綜合規劃組科長余雅雯、廉政署防貪組副組長紀嘉真、廉政署南調組廉政專員兼科長張茂泉、廉政署中調組廉政專員廖家芯、屏東縣政府政風處副處長何盛輝、財政部關務署台北關政風室祕書鄺正平、高雄市政府政風處科長郭瀞（宜頁）、雲林縣虎尾鎮公所政風室主任王明載、台南市政府政風處科長侯建廷、彰化縣彰化市公所政風室主任顏子揚。

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