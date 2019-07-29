中國挺港府嚴辦滋事份子 陸委會：專制本質無法粉飾

2019-07-29 20:27

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國國務院港澳事務辦公室今（2日）下午罕見召開記者會，批「暴力觸碰一國兩制底線」，強悍支持香港特首林鄭月娥與港警執法。陸委會今對此表示，香港示威源自民眾對中共及港府管治的失望，籲港府遵守基本法，保障民眾權利及香港核心價值。陸委會也批評中共，無論如何美化，都無法粉飾「一國兩制」的專制集權本質，香港經驗也讓台灣更堅定守護民主自由決心。

中國國務院港澳辦發言人楊光今下午發表港澳辦3點聲明，稱希望香港各界人士出面反對抵制暴力行為，稱其嚴重破壞香港繁榮穩定大局、挑戰法治、威脅到市民生命財產安全，「觸碰一國兩制的底線，絕對不能容忍」。

楊光接著並要求香港各界人士堅守香港法治，也表態中國中央政府支持林鄭月娥，支持香港警方執法、支持香港司法嚴辦滋事份子。楊光並表示，希望香港社會儘快走出政治紛爭，發展經濟，若香港一直亂下去，全社會買單，一國兩制方針不會變、不動搖。

陸委會今傍晚則對此事表示，近期香港示威不斷、警民衝突迭起，主要源自香港民眾對中共及港府管治的恐懼與失望。陸委會認為，中共及港府應以寬容的態度和同理心，傾聽並確實回應民眾訴求，才是使香港恢復平靜、繼續維持繁榮穩定的關鍵。

陸委會並指出，香港民眾享有集會、言論、遊行的自由，是受到香港「基本法」明文保障。陸委會呼籲港府，應遵守「基本法」規定，確實保障香港民眾的基本權利及維護香港賴以安全繁榮的核心價值。

陸委會並強調，香港主權移交中國大陸22年來，中共逐步強化「一國」、弱化「兩制」，致港人對「一國兩制」的信心不斷下降，國際社會也擔憂香港不同於中國大陸的獨特地位變質。陸委會批評，不論中共如何美化，都無法粉飾以專制、集權為本質的「一國兩制」；香港「一國兩制」的經驗，再次讓台灣更堅定守護台灣自由、民主及主權的決心。

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