基隆的路怎麼平？議員拍片分析讓網友一次搞懂

2019-07-29 21:57

〔即時新聞／綜合報導〕「路平」是台灣用路人最有感的市政議題，基隆市議員張之豪今（29）日分享了一段影片，解析「基隆的路為什麼不平？」，向網友解釋現階段中央如何積極與地方配合，解決路不平的長年「症頭」。

據影片內容，議員張之豪指出，台灣的道路之所以常常不平，主要原因是「管線淺埋」且分布混亂，包括瓦斯管、網路電話線、污水管、自來水管等。

原本依據政府規定的施工標準，道路應鋪20公分以上的柏油，下面才能架設管線，但現實而言基隆的管線大多只埋在4至7公分的淺層，過去政府的處理方式是哪裡壞就修哪裡。

張之豪指出，現任基隆市長林右昌申請中央「前瞻基礎建設計畫」的資金，每年至少鋪完1至2條符合施工標準的道路，稱為「示範道路計畫」，但因為成本高昂，尚不能全面施工。

此外，張之豪再以基隆市安樂區的基金一路、二路、三路為例，這幾條過去屬於省公路局的省道，現在養護起來對於地方政府來說是個負擔，但在張議員和立委蔡適應的協調之下，交還給中央公路總局養護，未來將會有明顯改善。

張之豪也強調，基隆路不平、管線亂埋的積弊已存在幾十年，當然不可能在幾個月內完全根治，但他也表示「每一天都會進步、進展」，全盤的計畫就是秉持著「要做，就要做到好」的信念。

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