國民黨第五選區立委提名擺不平 兩議員砲轟謝龍介一手遮天

2019-07-29 19:41

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市第五選區立委選舉徵召市議員蔡淑惠參選，在黨內卻擺不平，同選區的市議員盧崑福及林美燕今天質疑，國民黨市黨部主委謝龍介主導的徵召過程是密室協商、黑箱作業，要求謝龍介不要一手遮天，影響黨內團結。

林美燕及盧崑福今天下午召開「謝龍介一手遮天影響黨內團結」記者會，林美燕表示，初選時她與盧崑福、蔡淑惠3人都沒登記，但第二階段的徵召，黃復興黨部要徵召她參選。她並出示黃復興黨部6月22日表達要徵召她參選的line對話，質疑謝龍介對黃復興黨部的提名視而不見，一點也不尊重，黃復興絕不怯戰。

林美燕說，她實在很痛心，「到底是誰在抹黑誰？為何一直抹黑我們，黃復興黨部已正式徵召我了」，中央請地方協商看看，她是當事者，但謝主委到現在連打一通電話也沒有，甚至還放話大選沒差我們兩人，國民黨、謝龍介為何還有這觀念？

林美燕說，徵召公布後，他們有意見，結果謝龍介馬上把責任推給我們，為了團結我們都願意忍，但謝卻在媒體上一再傷害我們。不管推何人參選，他們都希望能團結，但這段時間，謝卻在媒體抹黑我們，「是你黑箱作業，還是我黑箱作業，到底真相在哪裡？」謝至少要給個說明，讓支持者信服。

盧崑福表示，他雖曾有一次表達不參選立委，但謝龍介身為主委，卻一意孤行，忽略他有多次表達要參選的意願，「國民黨是你謝龍介一人的嗎？」

盧崑福說，他們是希望大家更加團結，但謝龍介不能自己喊團結，所做所為卻是丟一把刀讓我們自相殘殺，讓支持者無法諒解。

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