趙守博要韓戒酒 王淺秋：飲酒非酗酒、餐飲文化不該被污名化

2019-07-29 17:13

〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨中評委趙守博今在中評會上發言建議韓國瑜，應宣示從現在起到當選總統前不喝酒、「戒酒有什麼困難？」；高市新聞局長王淺秋指出，飲酒不是酗酒、更不是代表醉酒，餐飲文化實在不該被污名化。

趙守博說，國民黨要幫助韓國瑜組織一個非常堅強、包容各界的競選團隊，不是靠小圈子，不是隨隨便便，因為韓國瑜也要跟蔡英文辯論，自己要對所有議題都了解。

趙守博甚至指出，韓國瑜的一言一行都會被擴大檢驗，韓國瑜有沒有類似像農舍這種議題？自己要清理清楚；在網路上、在媒體上被攻擊的喝酒問題，韓國瑜有責任要澄清，建議韓從現在開始宣示，一直到當選總統不喝酒，「戒酒有什麼困難？」韓解釋說是睡覺前都會背心經，但這個跟喝酒沒有關係，庶民不會接受，如果韓宣示戒酒，對他是加分的。

趙守博也說，他肯定韓粉的忠誠、熱忱，但黨主席吳敦義要提醒韓國瑜、提醒韓粉，從現在開始，唯一目標就是讓韓國瑜當選、國會過半數、高雄市長不會被罷免，不能做親痛仇快的事情，不能把朋友打成敵人，韓國瑜要好好約束韓粉，大家團結一致。

王淺秋說，謝謝外界所有關心指教，也相信都是出於善意提醒，但飲酒不是酗酒，更不是代表醉酒，甚至佐餐酒根本是餐飲文化的一環，實在不應該被污名化；她指出，市長自就仼以來，沒有一次喝醉過，大家不必過度擔心。

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