蔡總統核定憲兵指揮官鍾樹明任總統府侍衛長

〔記者楊淳卉／台北報導〕特勤人員涉嫌違法私菸案，前侍衛長中將張捷遭調離現職，總統府今（28）日公布新任侍衛長人事，經總統蔡英文核定，由憲兵指揮部指揮官鍾樹明中將正式接任總統府侍衛長。
總統府表示，鍾樹明中將是陸軍官校75年班、戰院92年班，歷任陸軍關渡地區指揮部指揮官、陸軍第六軍團副指揮官及作計室次長等重要軍職，歷練完整，並具管理實務經驗。
總統府表示，蔡總統期許借重鍾侍衛長豐富經驗，務必在最短時間內精實部隊紀律，強化侍衛維安專業能量，重振維安團隊專業、榮譽的優良形象。
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〔記者楊淳卉／台北報導〕特勤人員涉嫌違法私菸案，前侍衛長中將張捷遭調離現職，總統府今（28）日公布新任侍衛長人事，經總統蔡英文核定，由憲兵指揮部指揮官鍾樹明中將正式接任總統府侍衛長。
總統府表示，鍾樹明中將是陸軍官校75年班、戰院92年班，歷任陸軍關渡地區指揮部指揮官、陸軍第六軍團副指揮官及作計室次長等重要軍職，歷練完整，並具管理實務經驗。
總統府表示，蔡總統期許借重鍾侍衛長豐富經驗，務必在最短時間內精實部隊紀律，強化侍衛維安專業能量，重振維安團隊專業、榮譽的優良形象。