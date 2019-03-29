獨家》蔡總統首任侍衛長劉志斌晉升上將 接任副總長執行官

2019-03-29 16:34

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方高層將領異動！政府資深官員今天透露，蔡英文總統任內首位侍衛長劉志斌，內定接任副參謀總長執行官，並且晉任為海軍二級上將，人事命令4月1日生效。

資深官員說，歷任總統侍衛長能夠再上層樓，晉升為上將者並不多，以政府遷台之後細數，蔣中正總統時期有郝柏村及鄒堅，蔣經國總統任內有周仲南，李登輝時期是曹文生，陳水扁總統任內有余連發及彭勝竹，馬英九時期是鄭德美，劉志斌是歷來的第8位，也是蔡英文總統任內首位。

劉志斌是在蔡英文當選總統之後，在軍方推荐的侍衛長候選名冊中，勾選劉志斌擔任她的首任侍衛長，由於表現甚獲肯定，侍衛長任期結束後，劉志斌回軍擔任海軍艦隊指揮官，現職海軍司令部副司令。

資深官員分析說，劉志斌此次能獲肯定晉升上將，主要是在艦隊指揮官任內表現，指揮艦隊應變沉著機敏，獲得總統的肯定及信任，以去年4月中共總書記習近平在南海大閱兵為例，海軍緊接也在蘇澳外海進行戰備抽測操演，蔡總統當時登艦視導，劉志斌領軍的海軍艦隊面對各項臨時下達的狀況想定，都能從容因應，劉志斌的治軍能力因此獲得高層的肯定。

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