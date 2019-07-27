被問組黨？ 陳水扁用一首歌回應...

2019-07-27 15:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕前總統陳水扁今天在臉書《新勇哥物語》提出2020年樂見新的政黨「一邊一國行動黨」誕生，下午在他的新書《堅持》簽書會，對於組黨一事不回答，但引用他在2008年入獄寫的第1本書《台灣的十字架》寫了台灣歌，由王明哲拆成3首歌，第3首就是《一邊一國》，有興趣的人可以去翻閱。

陳水扁說，《台灣的十字架》是他在2008年11月被聲押，他趴在地上所寫，完成不到1個月，當時收押禁見「我想我會死，中間我有幾度絕食，我要做個交代」，開始寫日記。

陳水扁說，他在2008年12月6日被交保前寫了《台灣歌》分成4個段落，他也邊唱「台灣、中國一邊一國，台灣人勇敢站別鑄躕，追求獨立拚未來，完成建國好將來」，王明哲拆成3首歌，第1首為《台灣永遠是咱家》，第2首《現在不拚等何時》的獄中之歌，第3首是《一邊一國》。

陳水扁說，第2次再入獄，完成第2本書《關不住的聲音》為50封信，第一封寫給他太太，第2封給蔡同榮，第3封給呂秀蓮，最後一封第50封信寫給自己「前總統陳水扁」，內容是回想過去，從人說事，但沒有一封寄出去，都是文章用書信代替；2008年12月30日三度入獄，完成《1.86坪的總統府》入監自娛在總統府，這本書開始是土城看守所寫，那是牢房為1.86坪，後來轉到台北龜山為1.38坪。

有媒體問及總統大選、台中選舉及是否也給總統蔡英文寫一封信，他則說「我該講的都講完了！」由於陳水扁目前保外就醫，在外參加活動不能談及政治，否則會被中監認為是參與政活動。

陳水扁今天在臉書PO文內容：

民主多元。民主政治就是政黨政治，政黨競爭的政治。2012、2016，阿扁都反對並阻擋周遭好友另組新的政黨。因為當時目標只有一個-全力支持民進黨重返執政，同時完全執政。2020，阿扁不再反對，而且樂見新的政黨［一邊一國行動黨］誕生。

主要原因有二：

第一、「台灣中國，一邊一國」的台灣國家路，在國會殿堂不能沒有聲音。民進黨黨綱《台灣前途決議文》，反對「一個中國」，主張「一個中國原則」根本不適用於台灣，如今已成絕響。民進黨與國民黨都接受「一個中國，兩個地區」（一國兩區），兩岸關係條例規定台灣是所謂的「自由地區」。擁有國會過半席次的民進黨有能力修法，卻仍然維持現狀。

第二，「民主要制衡，制衡靠黨外」，民進黨三年來淪為一言堂，只剩下一種聲音，中央黨部一言堂，民進黨團一言堂，最近爆發的國安人員利用總統出訪走私香菸一案，就是缺乏強而有力監督制衡的結果。為了避免絕對權力絕對腐化，民進黨政府更需要「一邊一國行動黨」當烏鴉嘴與防腐劑。如果執政黨沒有封殺打壓，「一邊一國行動黨」應該可以在8月份成立。

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