國安私菸案》未及時改革 蔡總統向國人致歉

2019-07-27 15:15

〔記者彭琬馨／台北報導〕國安局人員涉嫌利用總統出訪期間夾帶私菸一事，總統府今公布懲處名單，總統蔡英文今下午三度親上火線說明。蔡總統受訪時說，對於這次事件引發的弊端，以及此弊端長期存在於政府機關，沒有被及時改革處理，她向國人表示歉意；蔡總統並說，無論此弊端經歷多少政府、在哪個時代發生，現今的執政者都應該一肩扛起、查辦到底。

總統蔡英文今下午出席「 2019 總統盃黑客松決賽」後受訪。蔡總統首先表示，對於昨天以「超買」形容此事件，主要是為了尊重司法單位的偵辦，但此說法卻引發國人質疑，政府是否有查辦到底的決心；蔡總統說，對於此次事件，政府查辦到底的決心很堅定，「不容被質疑」，她重申，「一定會查辦到底」。

蔡總統表示，她不會干涉定調本案偵查方向與法律適用問題，案發第一時間已接受國安局長請辭、並調任侍衛長，由於此案總統府監督管理確實有缺失，因此也在稍早公布懲處名單；蔡總統說，她已要求信任的國安局長邱國正一週內提出檢討報告，並下令所有政府機關都必須配合調查。

蔡總統並向國安特勤人員喊話，強調國安人員身負國家重任，必須有高度的責任感與榮譽感，這次事件必須深切反省、有錯必改，讓社會感受到國安人員保護國家的決心。

國安局與特勤人員涉及藉總統出訪勤務，走私高達上萬條菸品。其中9800條菸品利用22日總統專機出訪回程、國賓禮遇貨物海關免驗的機會，由5輛接機貨車陸續裝載運回，相關事件目前仍持續延燒。

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