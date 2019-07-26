焚化爐能否在任內興建 成為賴峰偉連任關鍵

2019-07-26 20:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕上任之初強調僅做一屆的澎湖縣長賴峰偉，由於興革速度過快，引爆不少民怨，也讓外界好奇是否只做一屆；今日賴在主持新卸任車管處長交接儀式，首度表態焚化爐能否在任內完成興建，將是其是否尋求連任的關鍵。

今日澎湖縣政府內閣小異動，稅務局、公共車船管理處新任首長履新，其中稅務局長曾慧香真除，由澎湖縣長賴峰偉佈達命令，在財政處長鄭嘉薇、主計處長劉梅滿監交下，新任局長曾慧香宣誓就職，多位縣府一級主管及貴賓到場觀禮，儀式簡單而隆重，展現出新任局長好人緣。

隨後，賴峰偉前往公共車船管理處參加新舊任處長交接佈達典禮，卸任處長高文石完成階段性任務，調任參議，協助法案審查、業務協調及文稿審核工作。新任處長陳寶緞曾任車船處人事助理員，對車船處業務及人事法規相當嫻熟，出任車船處長，相信能發揮專業才能，做出更大貢獻。

賴峰偉並在車管處長交接典禮上，首度對連任與否表態，表明其首次出任澎湖縣長職務時，大力掃蕩盜採砂石，並用垃圾填滿大小坑洞，但歷經其2任縣長8年職務及前縣長王乾發時代，垃圾問題再度浮現，因此再度回任澎湖縣長，第一任任期若能完成焚化爐規劃興建，就不會尋求連任，反之若無法解決焚化爐問題，就會再度披掛戰袍上陣，為澎湖一勞永逸解決垃圾沉痾問題。

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