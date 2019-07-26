打壓前朝政績！議員砲轟盧秀燕：逢龍必反的惡質心態

2019-07-26 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕台中市議員黃守達今（26）日在臉書抨擊中市府「廚餘發電效率差」，目前的廚餘回收量僅約達標準的4.16%，他砲轟盧秀燕「處處排擠打壓前朝政績」，且還有「逢龍必反的惡質心態」，導致政策淪為政爭。

黃守達指出，台中市大甲、大安、外埔、后里、豐原、潭子、大雅及神岡這8區，生廚餘回收試辦半個多月，每日生廚餘重量不到6公噸，倘若以滿載發電量估算，平均每天需要有147公噸廚餘才能順利營運，是目前回收量的24倍，黃認為問題出在「廚餘回收的前端作業」。

黃守達解釋，中市府的廚餘發電機具是德國製，清運、消化、發電、安置的動線流程亦屬完善，而且廚餘發電本來就是成熟的技術，在全世界也行之有年，但市政府沒有建立生、熟廚餘的分類習慣，缺乏「更細緻、更普遍、更深入的推廣」，

黃守達批評，生廚餘的來源是多層次的，回收通路也應該是多層次的，中市府在回收時，應區分民眾、量販店、民有市場與公有市場等不同的生廚餘回收來源，才能把循序漸進建立回收通路，但盧市長卻「處處排擠打壓前朝政績，民進黨好的他們通通都不要」。

黃守達強調，盧秀燕錯失社會溝通的好時機，「當然要怪這種逢龍必反的惡質心態」，黃要求盧秀燕市長，「不要再裝傻了」，儘速改善廚餘回收的前端作業，真正落實廚餘發電！

黃守達臉書全文

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