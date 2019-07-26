私菸案讓招牌蒙塵 華航企工：黨政高層勿將黑手伸入華航

2019-07-26 20:56

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕總統專機國安特勤私菸案越演越烈，外界質疑華航高層都是皇親國戚後台大，所以才都罪推基層。中華航空企業工會今對外發出聲明稿，指華航牽涉協助走私香菸案，已使「中華航空」這塊招牌蒙塵，也抹煞基層勞工平日努力，站在基層勞工立場，籲請司法機關務必詳加調查，並要求黨政高層尊重華航專業與人才培育，勿將黑手伸入致使華航空降趨炎附勢之輩有機可趁，特別是建立不適任主管下台機制，維護華航商譽。

華航企工指出，華航是泛官股公司，歷經數次政黨輪替，藍綠兩黨與資方高層，始終只在乎自己的利益。2016年空服員罷工之時，時任行政院長林全昭告國人「改革華航，就在現在」，並指派何煖軒就任董事長，誓言一掃國民黨時期的積弊。然而，非但不見企業改革，甚至是管理階層屢屢非法打壓工會、對內實行白色恐怖、箝制員工言論自由，公平正義在華航公司裡蕩然無存，也因此，才會在今年初爆發了機師罷工的大型勞資爭議。

另外，華航企工也指，今年1月工會曾針對年終獎金與調薪幅度，向華航董事會提出抗議，因2018年華航營收創下史上新高，員工的年終獎金竟比2017年更差；但所有主管階層竟大幅調薪，每月加薪6000元至1.5萬元不等。這種肥高層、瘦基層做法，如何能使基層員工信服。因此，呼籲管理階層，應由私菸事件學到教訓，誠心面對錯誤，匡正積非成是的歪風，揚棄便宜行事陋習，抑止官官相護情況發生，維護華航公司一甲子的商譽、信譽。

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