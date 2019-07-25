批私菸案有人「唯恐天下不亂」 呱吉：該給小英的努力鼓勵

2019-07-25 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌揭露國安局私菸案，引起社會高度關注，不少人因此砲火猛烈狂轟總統府，甚至出現不少陰謀論，將事情推演為時力與民進黨的「政爭」。對此，台北市「呱吉議員」邱威傑表示，黃國昌就是接獲線報而舉發，而總統蔡英文任內發生的事，本就該自己解決，而蔡總統也努力在做了。邱威傑說，至於其他小鼻子小眼睛的揣測與推導都很無聊，「只是唯恐天下不亂」。

邱威傑今日在臉書發文表示，走私菸或這類行為由來已久，這不是蔡英文政府發明的玩法，但既然是在蔡英文政府任內被抓到，就該積極處理，目前來看也是如此；而黃國昌接獲線報，於是舉發。所有民意代表一天到晚都會收到各種舉發，看要不要採取行動而已。「如果是我接到這種舉發，我一樣要有所動作，管你民進黨還是國民黨」。

邱威傑認為，這就是實際上可以被理解的事實，至於其他小鼻子小眼睛的揣測與推導都很無聊，只是唯恐天下不亂。他認為，這件事就是不對，不對的事情就是要改。不管是哪個政黨、哪個總統、哪個立委，一切就是秉公處理就好。

對於有人把這件事情推導成為政爭，更凸顯了自己缺乏反省的能力。退一萬步來說，就算有陰謀好了，這是蔡英文總統任內的鍋，就該自己洗乾淨。蔡總統也努力在做了，給她鼓勵一下。「但說成是別人壞壞、告狀時機點有問題，反而是更讓人看破手腳，一點承擔的能力都沒有」。

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