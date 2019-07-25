CPTPP十月將再開執委會 外交部續爭取加入二輪談判

2019-07-25 16:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）各國國內批准程序接近尾聲，並將於10月在紐西蘭召開第二次執委會。外交部今天表示，政府現階段工作重點在於接洽各成員國，希望務必爭取到未來在加入二輪談判時，這些成員都能夠贊成、同意台灣的加入。

CPTPP第一次執委會於今年1月在東京召開，第二次執委會則預定於10月在紐西蘭召開。另11個成員國包括日本、墨西哥、新加坡、紐西蘭、加拿大、澳洲、越南、智利、秘魯、汶萊和馬來西亞，目前尚有4國未完成國內批准手續。

政府持續爭取台灣加入二輪談判。蔡總統昨接見日本台灣交流協會會長大橋光夫時，也當面提及台灣近來修正海關進口稅則，讓日本產品享受到關稅利益，接下來也會繼續深化與日本的夥伴關係，並為CPTPP的談判做好準備，希望在大橋會長的協助下，能持續推進重要合作。

外交部國經司副司長蔡允中今天出席例會。蔡允中在會中報告外交部籌組的巴拉圭、智利及秘錄經濟合作及商機考察團，將於今日返國。蔡允中說，籌組該考察團目的有三，包括投資考察、採購拓銷與共同執行政策，3個國家中，其一是深化邦交關係，另智利和祕魯則都是CPTPP成員國，在推動CPTPP工作上，針對區域合作，和這些國家的互動更加重要。

蔡允中說，CPTPP是外交部的重點工作，不會因為遭受困難就放緩腳步，國內正陸續完成法規和產業面的調適，也準備談判工作，外交部內部也會定期就此議題召開討論，推動上一切符合規劃進度。

蔡允中強調，現階段的重點工作，即是接洽各成員國，盼望未來在加入第二輪談判時，務必能達到這些成員都能贊成、同意台灣加入的目標。

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