國安私菸案》華膳協助專機保管私菸 葉菊蘭：完全不知情

2019-07-25 16:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕特勤人員趁總統出訪夾帶9800條私菸被逮，全程由華膳空廚協助保管9200條菸品。華膳空廚總經理安隆祺今天一早發表聲明表示願承擔一切責任，似乎想為高層止血。華膳空廚董事長葉菊蘭今天表示，對於2016年起華膳協助總統專機走私菸品完全不知情，但願意配合檢方一切調查。

華膳空廚總經理安隆祺今天發給內部員工一封信，指出此次國安團購免稅品事件，華膳員工仍循以往保密作業方式辦理，圓滿達成任務，自己身為專業經理人，願承擔一切責任，與華膳辛苦完成任務的員工無關。此封信被視為為董座葉菊蘭止血。

葉菊蘭今天出席2019台灣美食展展前記者會表示，自己也是事件爆發後才知道有這件事，接下來所有事情都會坦然面對所有調查，華膳空廚除了做空中餐之外，也受委託做物流倉儲，相關作業都按程序來，但在自主管理確實沒做好、有疏失，該負什麼責任就負什麼責任。

葉菊蘭說，走私菸案打擊華膳空廚內部士氣，大家覺得很難過，安隆祺總經理的聲明是想告訴同仁，華膳參與此次外交作業，都知道總統出訪非常辛苦，但卻發生這樣的事情，因此安慰大家作為機供用品中心的成員，在配合作業也有全心全力做好，不過因這件事造成大家心情低落，作為一個保稅倉庫，華膳空廚確實未做好自律，會做深切檢討與改進，各方面的調查我們都會配合。

葉菊蘭對於歷年華膳居中協助團購菸品表示完全不知情，並對此次事件感到遺憾。

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