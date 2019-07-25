北宜直鐵通過翡翠集水區？柯文哲：政治不要亂喊

2019-07-25 12:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕中央與台北市政府合作辦理「翡翠原水管工程」，昨在翡翠水庫內動土，預計2023年完工，將可避免重演四年前蘇迪勒颱風侵襲造成原水濁度過高而停水的窘況，對大台北地區六百萬人的用水更有保障。未料，鐵道局昨召開「北宜直鐵」相關會議，決定以穿越翡翠水庫集水區到頭城的新方案一送交通部審查。對此，台北翡翠水庫管理局昨表示反對，擔心若開發，將重演雪隧工程造成翡翠水庫水量流失及藻類增生等問題。

台北市長柯文哲今天受訪被問及看法，忍不住侃侃而談，他直言翡翠水庫要供應的六百萬人口的用水問題，這不要開玩笑，政治不要亂喊！

他說，今天早上那個翡翠水庫局長有進市長室討論，最近有叫市府秘書長張哲揚到交通部去找他們政次討論，「現在有北宜直鐵、基隆輕軌還有汐止民生線，每一條分開講都對，但是合起來講就不對了，因為沒有理由三個同時做」。

柯文哲指出，這表示需要的是一個基隆河谷交通整合計畫，其實這在交通部運輸研究所以前有做過，「我倒覺得要跟民進黨政府講說，你每一個拿出來講都對，但是合起來看就很奇怪」，現在還有人在講說高鐵要延伸到宜蘭去，那是要走北宜直鐵的路線，還是怎樣？政治還是要務實，是就是，不是就不是，應該拿出來一包討論。

他談到，針對單單北宜直鐵這件事情，從以前的數據看來，做雪隧的時候，對翡翠水庫的影響很大，所以這是個很重要的問題。

柯強調自己對北宜直鐵的態度，「你要蓋的話，特別要從水庫的集水區通過，應該要先告訴我環評的結果，對翡翠水庫的影響，不希望蓋一個北宜直鐵，結果翡翠水庫出問題。」

他也不滿說，「那我跟你講，我去宜蘭繞那個九彎十八拐可以忍受，可是給我一天不喝水，我就發瘋了。」

柯文哲重申，翡翠水庫要供應六百萬人口的用水問題，「這不要開玩笑，政治不要亂喊」，大家要明講，你蓋北宜直鐵，對我翡翠水庫的環境影響是什麼，要先講清楚，如果講不出來就說我要蓋，「天阿，政治還是要務實啦！」

柯說，自己沒有特別贊成反對，但他態度就是把數據拿出來講，特別是上次蓋雪隧的時候對翡翠水庫的影響，這都有數據，如果你預計要蓋北宜直鐵，環境改進計畫是什麼，預計影響多少，因為老實講，挖雪隧的時候那個翡翠水庫的淤積度有增加，這都有數據，還是回歸到用數據回答的時代。

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