豪宅區裡的蚊子館？中市議員批秋紅谷附屬建物閒置太離譜

2019-07-25 12:16

〔記者許國楨／台中報導〕台中市秋紅谷生態公園附屬建物竟成養蚊子館？

台灣大道旁的秋紅谷公園是台中知名觀光景點，但公園內的附屬建物原本是一家知名的餐廳，不過，業者撤出2年後，該空間就一直閒置沒有運用，市議員林祈烽為此批評盧市府沒有作為，竟然放任亮點公園這麼好的空間在養蚊子，希望市府儘快活化，不要讓每天在公園運動的市民或外來遊客看笑話！

林祈烽說，位於七期重劃區的秋紅谷生態公園，是前市長胡志強任內所興闢，也是台中唯一一處低谷型的休閒綠地，因公園內有水池、綠樹、草坪和觀景橋等設施，加上又在多家國道客運朝馬轉運站的旁邊，每天都有遊客和市民在公園內散步、約會和運動，成為台中市另一處觀光亮點。

而秋紅谷共有2處附屬建築物，在2012年底開放參觀後，上方的建物由知名建商贊助作為公益展館，下方建物則由台中在地的餐飲業者在2013年進駐，開起了賣輕食、飲料和套餐的「幸福餐廳」，一度掀起風潮，經常都訂不到位子。可惜在2017年9月，業者撤出秋紅谷後，該附屬建物就一直閒置迄今，再也沒有其他業者進駐經營。

林祈烽表示，秋紅谷公園已是台中知名觀光景點，市府放任公園內的室內空間閒置、荒蕪近2年，實在是有夠離譜，更是浪費公帑，呼籲盧市長應積極活化，吸引更多遊客和市民到公園休憩，且市府應該考慮再次招租，或是讓該建物有其運用功能，不要讓公園內的這兩處建物，成為名符其實的「蚊子館」。

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