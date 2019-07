旺中告金融時報記者 無國界記者組織：濫用法律

2019-07-24 22:10

〔中央社〕旺旺中時媒體集團日前對金融時報記者席佳琳(Kathrin Hille)提告。無國界記者組織表示,旺中集團濫用法律騷擾席佳琳,「考慮到旺中集團公開親中,金融時報的報導相當合理」。

金融時報(Financial Times)駐台記者席佳琳於16日發出一篇英文報導,主標題為Taiwan primaries highlight fears over China's influence on media,意指「台灣總統大選初選凸顯對於中國影響媒體的恐懼」,副標題Pro-Beijing media credited with Han Kuo-yu's victory to lead opposition in presidential election,意為「親北京媒體被認為有功於韓國瑜贏得在野黨總統候選人提名」。

無國界記者組織(RSF)今天發布新聞稿表示,旺中集團上週對金融時報記者席佳琳提出誹謗告訴,之前她發表一篇指控北京政府干涉中國時報編輯方向的新聞報導。席佳琳報導中國和台灣的新聞已逾10年,在文章發布後,受到電話和訊息的騷擾。

無國界記者組織解釋,中國時報是食品製造商旺旺集團旗下媒體,在中國營運規模龐大,旺旺集團總裁蔡衍明從不掩飾對北京政權的好感。台灣的國家通訊社中央通訊社因在報導中引述席佳琳的文章,也遭到旺中集團提告。

無國界記者組織東亞辦事處執行長艾瑋昂(Cedric Alviani)表示,「旺中集團濫用法律騷擾一名經驗豐富的記者,只因對報導感到不悅」。他認為:「考慮到旺中集團公開親中,金融時報的報導相當合理。」

無國界記者組織提到,今年3月無國界記者組織發布報告,引用一篇研究顯示2008年旺旺收購中國時報後,其編輯方向發生巨大變化。今年4月,旺中集團曾威脅向台灣四大報之一的蘋果日報提告,因為蘋果日報報導北京政府資助旺旺集團在中國的子公司。

無國界記者組織表示,台灣是一民主政體,儘管中華人民共和國宣稱擁有其主權。過去幾年來,北京對台灣的媒體環境的干預明顯增加。今年5月,台灣的國家安全局指出有台灣媒體接受來自北京的指示。

