韓導樹白爬了？視察高處積水方法 陳其邁早教過！

2019-07-24 20:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今日爬樹視察登革熱防疫工作，引起外界熱烈討論。不過其實行政院副院長陳其邁6月南下陪同韓國瑜視察登革熱時，就使用過附有伸縮桿的攝影器材，直接探勘高處的積水狀況，當時還引起韓國瑜興趣，稱讚「好聰明！非常聰明」！

綜合媒體報導，韓國瑜今天巡視登革熱疫區時，爬樹、探水溝樣樣來。他爬上勞工公園旁榕樹稱「樹洞有積水，會長蚊子」，並對防疫人員說，自己爬得上來，別人也要上來補洞；韓國瑜奮勇爬樹的相關新聞出現後，引起外界熱烈討論，網友也掀起一陣KUSO熱潮，紛紛重新定義成語「爛瑜衝樹」、「緣木求蚊」、「緣木求蚊」...等等。

不過，其實陳其邁6月陪同韓國瑜視察高雄登革熱防疫狀況時，當時疾管署官員就曾經向韓國瑜推薦、介紹一種用伸縮桿連接鏡頭，再透過WIFI連接手機，檢視有無蚊子幼蟲的攝影機「伸縮3D巡查棒」。當時韓國瑜還直呼「好聰明！非常聰明」，還稱讚非常有創意，並詢問疾管署「什麼時候研究出來的」？而疾管署在場官員則回答「是去年研究出來的」。

對此，衛福部表示，該款可伸縮的攝影機，是同仁發揮創意，改造釣竿特性研發出來，前端可以裝置鏡頭查看高處積水情形，讓防疫人員不必爬上爬下；台大昆蟲系名譽教授徐爾烈受媒體採訪時也說，可以使用針孔等攝影機裝置在長竹竿上去檢查，在地面用手機或iPad就可以看到影像。

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