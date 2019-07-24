當市長、選總統「都做過」 謝長廷勸韓國瑜先辭職

2019-07-24 08:03

〔即時新聞／綜合報導〕駐日代表謝長廷曾任高雄市長、行政院院長，更曾代表民進黨出馬角逐總統大位，他已「過來人」的心情勸高雄市長韓國瑜，想選總統應該先辭職。

由於對高雄大水有所感觸，謝長廷23日深夜在臉書撰文表示，自己當過市長、院長、大使，對首長的工作有些心得，他認為市長的功能是「提出願景，描述市政藍圖、選擇團隊伙伴，向中央爭取預算，聽取民意，跟議會溝通，有緊急狀況時，坐鎮指揮鼓舞團隊士氣，安定民心，在必要的時候，做出關鍵決定，克服難關，實現市政藍圖。」

回憶起自己擔任高雄市長時的過往，謝長廷說他曾提出海洋首都的藍圖，淨化愛河、改善水質、把港邊的倉庫變為駁二藝術特區等等，都不是一般公務員能決定，而七七水災期間，他更三天未躺下來睡覺。

謝長廷表示，「有膽識和決心全神投入，才能做好市長，而競選總統要全國奔跑，也要認真投入，同樣是分身乏術的工作，這兩樣工作我都做過，我知道難以兼顧，身體健康也難以負荷。」他也憶起自己離開高雄接任行政院長時留下落跑罵名，「但我離開市長時的施政滿意度是全國第一名，高雄巿長有人代理也沒有耽誤。」

文末謝長廷指出，做為高雄市民他希望有專任的市長，若市長想選總統，現在應該先辭職，讓別人專心來做市長，才不會耽誤高雄的發展。

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