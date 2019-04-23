遠觀郭台銘、韓國瑜之爭 謝長廷：都是高手下棋

2019-04-23 23:01

〔駐日特派員林翠儀／東京23日報導〕國民黨總統提名作業，出現高雄市長韓國瑜與鴻海董事長郭台銘隔空交鋒的狀況，駐日代表謝長廷23日與駐日台媒記者茶敘時表示，兩人都是「六段以上」高手在下棋，從韓國瑜今天發表的聲明，可以發現講話不簡單，很有學問，不是一般擔蔥賣菜的人可以說得出來，而郭台銘說「趕快配合韓國瑜制定一套適合他的制度」，這招更厲害、更大器。

另外，前行政院長賴清德受在日台灣同鄉會與日本台灣醫師連合等台僑團體之邀，預定五月十二日到東京演講，這是他出馬參加民進黨總統初選挑戰小英總統之後首次訪日，謝長廷表示，賴清德方面並未與他聯絡，但他已收到台僑團體的的邀請函，由於他五月中旬要回台參加台灣日本關係協會例行會議，所以無法出席。

謝長廷今天下午與記者茶敘開放提問，不過他意有所指地說，不是每個問題都能回答，「有些問題請神仙媽祖來也沒有辦法回答」。

謝長廷：韓聲明不是擔蔥賣菜的說得出來

對於韓國瑜今天發表聲明表示，願負起責任但無法參加國民黨現行制度下的初選，謝長廷推敲韓國瑜聲明的用字遣詞，直喊「說得這麼深」。

謝長廷說，韓國瑜講話不簡單，很有學問，不是一般擔蔥賣菜的人可以說得出來，聲明中提到「權貴」、「高官」、「熱衷於密室」都有指涉對象，要考慮到「庶民」、「經濟」，這樣一講就對立起來了，他站在庶民的一邊，「不要忘記世上苦人多」，他是站在苦人這一邊，苦人的對立又是哪一邊？這不是一般人講得出來的。謝長廷還說，「他可能也有委屈，政治我也很清楚。」

謝長廷接著也不忘誇郭台銘「不容易」，郭台銘馬上建議國民黨配合韓國瑜制定一套適合的制度，這招更厲害、更有大器。謝長廷半開玩笑地說，這「都是六段以上高手在下棋，我們只有兩段的『惦惦』就好，不要亂評論」，高手高來高去，他要實實在在做好代表處工作就好。

對於郭台銘向蔡英文總統叫陣，批評民進黨民進黨親美反中認不清現實，台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京。謝長廷表示，他的立場跟總統一樣，鑰匙都在台灣，努力團結，經濟更加重視，北京也會重視，但「我們要是不團結，北京也會看不起我們」。

談到民進黨初選問題，謝長廷的態度明顯較為保守，對於小英總統表示總統初選會破壞黨內團結一事，謝長廷認為，那不是以總統身分講的，而是黨籍總統，因為這不是黨的場合，所以他不適合評論。

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