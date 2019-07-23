盧秀燕賣掉台中社宅用地 陳致豪：年輕人繼續當房奴

2019-07-23 23:02

〔即時新聞／綜合報導〕針對台中市長盧秀燕今（23）日售出太原段原社會住宅用地，台中默契咖啡老闆「老丹」陳致豪晚間在臉書上發文分析，指出盧秀燕施政向資本家靠攏，讓年輕人繼續當「房奴」，呼籲台中人若再對市政漠不關心、放縱盧秀燕，將會不曉得「你正在失去什麼」。

根據貼文內容，陳致豪指出盧秀燕故弄玄虛聲稱要保密買家身分，但事實上許多媒體都報導指出「總太建設以38億元買下這塊精華地段」。

陳致豪表示，原預計分5期開發的太原段共3500戶社會住宅，佔台中目前社宅計畫的50%以上，現在全部化為烏有，讓市庫帳面上好看，也連帶賣了人情給建商，讓房價更有機會上漲。

陳致豪分析道，全世界先進國家社宅比例從6%至34%皆有，台灣僅有0.08%，完全無法落實居住正義，所以政府才將社會住宅列為重要政策目標。

他也直言，這3500戶只租不賣的社會住宅，本來有機會讓年輕人或低收入戶翻轉人生，盧秀燕卻開倒車推翻前任市長林佳龍大量社宅計畫，回到胡志強時期賤賣市地的施政方式，完全是「敗家子賤賣家產」，只求近利而沒有遠見。

原本可以造福市民的社宅，卻淪為建商的商品；原本可以靠社宅平衡房價，現在只能看著房價高漲；原本可以讓年輕人住得安心，現在卻只能當房奴。陳致豪痛心疾呼：「台中人啊，再這樣對市政漠不關心，放縱盧秀燕胡搞瞎搞，你真的不曉得你正在失去什麼。」

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