吳宗憲涉走私菸非首次？爆料公社：網友爆去年吳買了3400條

2019-07-23 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕國安局少校吳宗憲等人，涉嫌利用總統出訪專機出入境行李通關禮遇之便，走私9800條免稅香菸，吳22日領貨時被當場逮捕，引發輿論譁然。不料「爆料公社」更貼出一名在機場工作的網友2018年的訊息，表示吳宗憲在2018年趁蔡英文出訪巴拉圭時，就一個人買了3400條菸，「還專門弄了一個貨櫃」！

爆料公社官網今天表示，一名在機場上班的網友，2018年8月12日傳訊息向「爆料公社」爆料，表示總統府裡的官「吳宗憲」，一個人買了3400條菸，為了他，還專門弄了一個貨櫃，不但免稅還再打8折。爆料人痛批，「記者也不爆料，因為隨行記者他們只要有錢，想買幾條就幾條，這爆料出去，有用嗎」。爆料人當時還表示，爆料出來會沒工作，因此不願自行出面爆料。

根據比對，該網友爆料的時機，剛好就是總統蔡英文2018年8月12日到20日出訪巴拉圭的時間點。爆料者也附上訂單照片，只見該筆訂單共計3400條菸，而下單人就是「總府侍吳宗憲」。爆料者痛批，實在嚥不下，而且走私菸並非只有這次，「歷任總統只要有出訪，一定有走私，現在華航已經把以前的資料銷毀了，這個吳宗憲只是替死鬼而已」。

爆料者說，這份資料是使用華航專用電腦，只能列印，不能抓檔案出來，他也擔心地說，「爆料出去，這份工作應該也沒了，還要吃官司」。

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