可能不只華為！ 危害國家資安委員會每半年滾動檢討

2019-07-23 16:54

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府擴大禁止公務機關採購中國等危害國家資通安全產品，目前正由政務委員龔明鑫召開跨部會審查中，為求慎重起見，行政院組成危害國家資通安全產品的委員會議進行審查，由龔明鑫擔任召集人，媒體詢問未來就可能危害國家資通安全產品的名單要如何審查，龔明鑫說，未來將每半年滾動檢討一次，出建議的名單，除非必要時加開臨時會議。

至於為何每半年就要檢討一次？行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，因應某廠商屆時可能會有新的品牌出現。

行政院最快在7月底核定禁止公務機關採購中國等危害國家資通安全產品的黑名單，蘇揆指示由龔明鑫召集經濟部、金管會等部會官員進行審查，龔明鑫今天接受記者訪問，被詢及目前的審查進度時表示，還要再召開一次跨部會會議，開完後就會呈報行政院副院長兼資安長陳其邁核定。

據悉，行政院與總統府國安會會商已達成共識，中國華為、中興通訊、海康威視3家廠商，將列入我公務機關禁止採購的黑名單，其中華為具中國解放軍背景、中興通訊曾參與美國網路間諜活動、海康威視生產的監視器參與監控新疆維吾爾族人，被認為列入禁止採購清單「沒有疑義」。

由於行政院還在審查中，尚未正式核定，龔明鑫今天並未說明哪些廠商要列入黑名單。

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