香港白衣黑道毆人 白色聯盟︰絕不接受一國兩制

2019-07-23 11:03

〔記者郭安家／台北報導〕由吳蕚洋擔任執行長的白色聯盟，近日砲火連開，除批評台北市長柯文哲是白色寄生蟲外，今更發新聞稿談兩岸關係，並以香港元朗白衣黑道毆打黑衣反送中民眾為例，指「要民主，否則都是空談！」白盟嚴厲譴責，也喊話沒一國兩制、更沒一中各表，除非中國民主化走向民主制度，才有可能坐上談判桌，否則一切空談。

白盟指，目前台灣人民絕不可能接受一國兩制，更不可能屈服威權的共產制度，台灣民主化已30年，以投票完成和平政黨輪替，是華人世界驕傲，更是亞洲民主典範；民主是現代文明社會普世價值，反送中事件不停歇，代表香港人追求民主不屈不撓決心、對一國兩制不信任，也顯示中國政府不了解、也不願意面對香港人爭取民主的事實。

白色聯盟對兩岸問題，主張以談判的和平方式解決，但中國必須民主化，最重要的前提與條件，他們認為如此才能以兩岸人民利益與公平對等的立場坐上談判桌，如果中國不能達成民主化要件，那麼一切空談，也不用談。

白盟認為，台灣人民要的是和平穩定與經濟繁榮，維持現狀是最大的公約數，但國民黨、民進黨都在統獨的虛幻議題上騙選票，恐中也好、抹紅也罷，都是出於台灣人民要民主、不要共產集權的基礎所做的選舉操弄。唯有讓台灣更好，走向更成熟的代議制度，才能進一步讓中國有所改變、讓全世界看見台灣的民主。

白盟近日徵詢各界將投入2020立委選舉，除要修法推「防帶職參選政治跳蚤條款」外，更指未來要「掃藍除綠」，監督執政黨的一切所作所為，並且以人民的意志作為制衡的依歸。

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