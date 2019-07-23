立委選舉她率先掛上與小英合照 直指：韓國瑜已在走下坡

2019-07-23 08:05

〔記者唐在馨／台中報導〕距離2020總統及立委選舉剩下不到半年，台中市8席立委選區民進黨目前並未完成全部提名，但在台中八選區已獲提名的立委參選人翁美春，日前已在東勢競選總部掛上與蔡英文的聯合看板，她表示，連日來走訪基層，感覺韓國瑜已在走下坡，希望能跟蔡英文總統一起，再次總統及立委選舉雙贏。

翁美春原本是台中市的資深議員，但這次尋求連任，敗在民進黨高額提名，以及1124國民黨大贏的選票海嘯壓力，以落選頭飲恨，但因為她多年勤跑基層，落選後反而凝聚了更多的支持動力。

在此情況下，原本本屆也曾表態要選立委的她，最後因黨內團結而禮讓同區議員的謝志忠參選，但謝志忠高票飲恨，而這次謝志忠表明如果有其他人要選他就不再參選下屆立委，翁美春因此完成登記，並獲黨中央通過提名。

由於翁美春要挑戰的，是國民黨現任立委江啟臣，2016民進黨氣勢正旺時都未能把江啟臣擊敗，翁美春自己戲稱，有人說她是：小蝦米對大鯨魚，但她認為，地方上也不是全部都很認同江啟臣，而她連日來靠著勤跑基層，已經獲得不錯的迴響，她對「小蝦米扳倒大鯨魚」，很有信心。

至於掛上與小英的聯合看板，翁美春說，其實這塊看板早在國民黨初選未揭曉前她就掛了，因為她感覺小英「辣台妹」的形象已經帶領綠營逐漸走出去年縣市長選舉的陰霾，讓支持者重拾熱情，目前這只是第一塊，現在已經找到好幾處地點，會陸續掛上。

而雖然韓國瑜在國民黨初選中出線，翁美春也說，其實她在走訪基層，發現去年底的韓國瑜熱潮其實已在退燒，可以說是在「走下坡」，她相信國民黨會被看破手腳，如果她在這個選區能夠拉下江啟臣，那幾乎可以預言，不但總統蔡英文也能連任，3年後的市長選舉，國民黨也要小心了。

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