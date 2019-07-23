美選在此時出售軍武 范世平爆台灣會有「更大角色」

2019-07-23 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕國立台灣師範大學政治學研究所、東亞學系教授范世平近期接受外媒專訪時，針對美台關係、軍事交流做出看法，他認為美方選在此時將先進武器賣給台灣，除了基於信賴，也是因為過去馬政府時期，馬英九與中國太過友好使美方產生疑慮，台灣往後在美國的印太戰略中將會有「更大角色」。

范世平接受《美國之音》「海峽論壇」專訪，他表示，美方將夏威夷的太平洋司令部改名為「印太司令部」，把安全範圍擴展到印度洋區域，主要是有鑑於中國近年來積極開拓南海戰略位置，也將「一帶一路」計畫帶往印度洋地區，讓原本與中國交惡的印度有理由與美方進行合作。

范世平指出，台灣是美國「第一島鏈非常重要的一環」，從北往南依序是日本、琉球、台灣與菲律賓，往下繼續延伸至新加坡，往西至印度，「變成是一個圍繞中共的非常重要的防禦力量」，總統蔡英文執政之後，在台美之間互信的基礎下，「美國售與台灣這麼多先進的武器」。

范世平認為，過去在馬政府時期，美方擔心台、中之間關係緊密，若出售軍武恐被中共滲透，美方最近同意賣給台灣的「可攜式刺針飛彈」，「台灣是美國第一個輸往海外的國家」，他預測，未來台灣在美國的印太戰略裡面「會有更大的角色」，他推測這可能是小英此次出訪的重點項目之一。

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