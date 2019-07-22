陸委會譴責香港不法暴力 籲港府與中共嚴肅面對民意

2019-07-22 20:15

〔記者呂伊萱／台北報導〕陸委會今天表示，香港衝突日趨激烈，昨晚甚至發生流血暴力事件，陸委會譴責暴力、呼籲港府與中共當局應嚴肅面對廣大民意，具體回應民眾訴求。陸委會並提醒國人，前往香港應注意個人安全。

香港「反送中」抗爭進入第7週，持續延燒。昨（21）白天43萬人走上街頭示威，首度包圍中國駐港聯絡辦公室（中聯辦）。深夜，警方發射催淚彈、橡膠子彈，雙方爆發衝突。另在深夜時分的元朗西鐵站，一群白衣男戴白色頭盔、口罩進入站內持武器暴力毆打市民及記者。

陸委會今天表示，針對近期香港民眾持續示威遊行，衝突情況日趨激烈，昨晚甚至發生流血暴力事件，數十位民眾、媒體記者及民意代表遭到不法勢力暴力攻擊，陸委會深感遺憾，譴責暴力。

陸委會同時呼籲港府及中共當局，應嚴肅面對廣大民意，具體回應民眾訴求，與各方理性和平溝通與對話，以消弭日益嚴重的對立衝突。

陸委會指出，自由、法治、人權是香港珍貴的核心價值，更是香港社會穩定、經濟發展賴以前進的動能，執政者應積極捍衛，並信守基本法對香港「一國兩制」，給予「港人治港、高度自治」。

陸委會也說，香港現況再次提醒台灣各界應以香港為鑑，高度警惕中共政權「一國兩制」的欺瞞本質，認清「一國兩制台灣方案」是不可信的騙術，共同捍衛中華民國的主權與民主。

陸委會並提醒國人，如果前往香港，應注意個人安全，隨時留意相關資訊及交通影響，勿前往示威遊行地點，以免影響行程及安全。陸委會說，如果遭遇問題，可撥打該會香港辦事處急難救助電話（852-61439012），辦事處將提供相關協助。

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