一國兩制優先？ 陳芳明：遇到這種特首，豈能免於暴力

2019-07-22 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕香港昨（21）日深夜有白衣人在元朗港鐵站進行無差別攻擊，記者、議員和無辜婦孺都遭圍毆見血；香港特首林鄭月娥今（22）日下午召開記者會時，先痛批反送中民眾包圍中聯辦，之後才譴責元朗惡煞暴力事件，政治大學台灣文學研究所教授陳芳明批評，林鄭月娥為了北京和自己的權力辯護，將港民的安危置於最後順位。

香港部分反送中抗議民眾21日晚間轉往中聯辦大樓，向門上的中國國徽投擲雞蛋、往門牌擲油漆彈，並重申5大訴求、宣讀宣言；稍晚港警暴力清場，部分警員在未事先警告的情況下發射橡膠子彈；將近深夜時，元朗港鐵有大量不明人士襲擊反送中示威者，波及無辜民眾。然而警察局將閘門拉下，報案電話還一度被警方掛斷，讓現場民眾孤立無援。

林鄭月娥今（22）日下午3時在記者會時，開頭先痛批反送中民眾包圍中聯辦、挑戰一國兩制底線，聲稱政府必會依法追究，稍後才提及元朗暴力事件「令人震驚」，已要求香港警務處長盧偉聰全面緝拿兇手。

對此，陳芳明表示，香港治安重要、一國兩制重要，身為港特首的林鄭月娥，把人民的生命安危放在最後面，優先為自己的權力辯護，她的說辭更是為北京的暴力統治辯護；相較於日前只為在聯合國人權理事會上發表有關香港反送中運動的2分鐘演說，搭19小時飛機到日內瓦的歌手何韻詩，陳芳明感嘆，2位女性立場如此截然不同。他指出，香港最黑暗的時刻即將降臨，「一國兩制」真相昭然若揭。如果要守護台灣，勢必要和香港站在一起。

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