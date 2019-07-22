罷燕行動上線？盧秀燕就職週年當天 擬提交罷免提議書

2019-07-22 10:42

〔記者張瑞楨／台中報導〕繼高雄市民對市長韓國瑜的罷免行動「公民割草」啟動後，臉書社團「罷燕行動連線」也開啟罷免中市市長盧秀燕作業，網友並公布「罷免盧秀燕市長的時程表」，其中，選罷法規定任職滿1年才能罷免，因此，預計於今年12月25日，盧秀燕就職1週年當天，提出2萬2138人連署的罷免提議書，預計明年3月19日把22萬1379人連署的罷免案送交台中選委會，如果一切順利，罷免投票時間是明年5月18日至6月27日之間，同意罷免票達到投票人口的25％以上，也就是55萬3448票，且同意票多於不同意票，罷免即成功。

依選舉罷免法規定，罷免案分成三階段，包括罷免案提出、罷免案連署，以及罷免投票，網友提出的時程表，亦依選罷法的規定推演時程與人數，依中央選委會的公告，去年11月台中市長選舉時，選舉人數（具投票權人數）為22萬13789人，依據選罷法76條，罷免案的「提議人人數應為原選舉區選舉人總數1％以上」，也就是2萬2138人。

另外，依同法75條規定，就職未滿1年不得罷免，因此，第一階段的罷免案提議連署，預計在盧秀燕就職週年當天，向台中市選委會提出，目標為2萬2138人連署。

第二階段是罷免案是否能成立的連署階段，依選罷法80條，罷免的提案與審查通過後，進入罷免案徵求連署階段，時間為60天，欲計時間為明年1月19日至3月19日，目標是依選舉人數的10％，亦即22萬1379人連署，之後進入40天的審查作業期間，如果達到目標，依選罷法87條，「罷免案之投票，應於罷免案宣告成立後20日起至60日內為之」，以此預估，罷免投票日的時間，會落在明年的5月18日至6月27日之間。

依據選罷法79條，同意罷免票達到投票人口的25％以上，亦即55萬3448票以上，且同意票多於不同意票，即為罷免成功，依法同法91條規定，投票完畢7日內公告罷免投票結果，如罷免案通過，市長從公告當天解除職務，並於3個月內補選新市長。

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