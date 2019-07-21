當韓國瑜副手？ 朱立倫：沒有這樣的想法

2019-07-21 22:36

〔記者林良昇／台北報導〕前新北市長朱立倫在國民黨總統初選落幕後今晚首度接受主持人沈春華專訪，還爆料，4年前他競選總統時找過沈春華當副手或不分區立委，結果沈都不要，而對於自己是否願當代表國民黨選總統的高雄市長韓國瑜副手，朱則強調，沒有這樣的想法。

國民黨總統初選結果出爐後間隔一周，朱立倫首度接受網路直播專訪，朱坦言，結束初選第一瞬間是輕鬆了，但說沒有失落是騙人，盡量讓自己坦然，平常心面對，因為他是「選真的」，失落的最重要原因是努力那麼久，好像很多民眾不支持他，但他還是堅持理想做自己。

朱立倫也提到，4年前他參與總統選舉，他從來沒有覺得可能贏，那是必輸、必死的局，連找副手幾乎都找不到，朱還特別爆料，當時他有找過今晚訪問他的主持人沈春華當副手或不分區立委，但沈春華都不要，讓沈春華當場驚呼「幹嘛爆這個料！」

沈春華也詢問朱立倫，近期被點名為高雄市長韓國瑜的副手人選，朱立倫強調，完全沒有這樣的想法，所謂考慮是人家提出來才考慮，提出來他也沒有這樣的想法，他現在的想法是快樂的做自己。

朱立倫批評，國民黨文化很惡質、很糟糕，不需要聽到一點消息就在背後損自己同志，「我朱立倫會搶位置？」完全沒有，不必再消費他或污衊他，他堅持理想做自己，所以基於道義、友情，立委選舉還是會幫忙，所以不需要講他有什麼陰謀動機，都沒有。

朱立倫強調，韓國瑜的副手人選最重要的是「加分」，是韓自己要決定的，但副手是誰都不是關鍵重點，重點是要趕快團結，這幾天還在講一些不同組合，滿天飛，要辦法化解。

對於在總統初選出爐後，各種職位由誰來做比較好的傳聞，朱立倫說，這種傳聞就是要讓國民黨打敗仗，準備害國民黨的，如果他是選民，聽到就不會投國民黨，國民黨會這麼笨？這麼白痴？現在講誰去分贓？這樣就穩落選。

朱立倫也說，國民黨基因不知道是出了什問題，裡面最缺的就是團結，選完不過癮還要繼續打，真的不必，必須學會民主風度，選的時候全力以赴，輸的時候就要認輸。

對於鴻海創辦人郭台銘是否脫黨參選的問題，朱立倫說，他不會去評估郭台銘，但「我想應該不會」，畢竟要給郭一些時間，但如果郭真的出來，藍軍就差不多打包了。

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