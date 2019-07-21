他點名政壇新四大天王是他們 網白眼：有病快醫

2019-07-21 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕近期不少聲音提倡政壇改革，打破傳統思維，讓新生代站出來。對此，網路專欄作家陸之駿今天就在臉書上點名時代力量立委黃國昌、桃園市議員王浩宇、民進黨副秘書長林飛帆、喜樂島聯盟黨籌備小組成員劉敬文（妖西），指這4人將會是日後政壇的新四大天王，沒想到網友卻嗆「有病就應該趕快看醫生...」。

陸之駿表示，黃國昌、王浩宇、林飛帆、妖西都是因2014年太陽花運動出身，是政壇新世代的代表，「他們四位，無論個別選擇是什麼，整體代表了台灣「年輕世代」政治面貌。」陸之駿更指出，如果2020年以後，王、黃、林、妖取代台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜、前行政院長賴清德、前鴻海董事長郭台銘等人，「台灣政治一定會更健康！」

網友看了不以為然，紛紛留言「只是新亂代舊亂吧...」、「妖西是哪門子太陽花運動崛起的人物？他那時候就被幹爆了吧？」、「鬼扯界也有天王喔」、「有病就應該趕快看醫生了，不要再延遲就醫」。

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