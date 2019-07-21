鹿耳門參拜 柯P自清：並未犧牲台灣主權

2019-07-21 11:45

〔記者王俊忠／台南報導〕台北市長柯文哲這兩天到台南進行寺廟宗教文化之旅，面對媒體詢問時，柯文哲坦認自己太有理想性、不願妥協與利益交換，與台灣政界很多人格格不入，不喜歡前瞻計畫消耗預算的作法。行政院與高雄市府為淹水勘災關係緊張，柯說，那是口水戰，他非替韓國瑜說好話，做防洪設施不是1天能完成，但今天不做，以後永遠無法解決。

今天上午，柯文哲與妻子陳佩琪到台南安南區正統鹿耳門聖母廟向天上聖母上香參拜，眾多柯粉頂著大雨到聖母廟高呼口號、力挺柯P，聖母廟主委王明義、副主委陳安等多位幹部陪同，還與柯文哲大啖虱目魚丸湯等地方特產，談聖母廟歷史淵源。

柯文哲表示，他是利用假日到台灣各地增廣見聞、認識朋友，看北市府有無可協助或需改進之處，是學習之旅，無關支持度問題。因為台灣下一步該怎麼辦？總統是很重要的人物，但這1週以來國內知識、產業份子都很焦慮，在他看來，就是心存善念、「do our best（盡力而為）」，辦法是人想出來的！

對於陳芳明教授的批評，柯文哲直言自己太有理想性、不願妥協與利益交換，與台灣政界很多人格格不入，自己留美對北美、北歐、西歐等文明國家制度較喜歡，日本政治也較清廉，不致明目張膽利益交換，他不喜歡國內前瞻計畫消耗預算的作法，工程做不完，卻要求在時間內消耗預算，這樣不好。

媒體詢問「民進黨在2020大選是否會再操弄恐中牌？」，柯文哲說，他並未犧牲台灣主權，前總統李登輝對台最大貢獻是使台灣走上一條無法回頭的民主之路，大家也希望經濟好、過好日子，目前國家政府最大問題是亂花錢、沒有財政紀律，必須解決。

有關行政院與高雄市府近來為淹水勘災關係緊張，柯文哲認為，那是口水戰沒有用，像北市文山區興隆路1、2段過去常遇雨就淹水，花了3年才完成挖分洪道、滯洪池，去年不再淹水。他不是替韓國瑜說好話，是客觀論述，極端氣候對台灣是個問題，各城市都有防洪能力的設定，雨勢太大沒辦法應付，清淤也只是恢復舊有排洪水準，挖防洪道、築堤防都不是1天能完成，但今天不做，以後永遠無法解決洪災問題。

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