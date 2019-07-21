柯P「怨恨小英」挨轟忘恩負義 他爆2014年市長選舉內幕

2019-07-21 00:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日連番砲轟總統蔡英文及民進黨，甚至在專訪中開砲「怨恨蔡英文」，還說若蔡英文能夠好好施政，自己就不會面臨「選或不選」的困擾，但此番言論遭名嘴姚立明痛批根本是「忘恩負義」。對此，政大教授、作家陳芳明加碼爆料2014年柯文哲在台北市長選戰的內幕。

柯文哲日前接受媒體專訪時開砲，稱「我心裡滿怨恨小英」，因為如果蔡英文好好施政，就不會搞出這麼多問題，他也沒有選不選的困擾。但2014年柯文哲的台北市長競選總幹事姚立明反嗆，柯文哲在專訪中說心裡滿怨恨小英，這根本就是「忘恩負義」的用詞，因為白色力量、推倒高牆等重要的論述，「這些都出自於民進黨小英陣營的一些高手」。

對此，陳芳明在臉書分享本報報導，表示當柯文哲說出「怨恨小英」時，他深深感受了「政治沒有永遠的朋友」這句話。他也強調，以白色力量自我定位的柯文哲，其實最初受到許多民進黨人士的幫忙。

陳芳明還爆料，柯文哲當年選台北市長時，他的一位台大醫生曾向他透露台大醫院很多人都投票給柯文哲，目的是希望不要讓柯文哲繼續留在醫院（當時柯文哲為台大醫院創傷醫學部主任），只有讓柯當選才能送走他，「那時我才知道他（柯文哲）的性格」。

陳芳明指出，現在姚立明罵柯文哲「忘恩負義」，姚應該是最有資格批評柯文哲的人，因為當年柯文哲能夠當選市長，完全是由姚立明鼎力相助。「如今可以把最親密的戰友塑造成敵人，大概也只有柯文哲能夠辦到」。

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