淹水還跑攤 韓國瑜稱一道菜都沒吃 網轟：重點不是吃什麼

2019-07-20 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市昨天各地淹水災情連連，高雄市長韓國瑜昨晚（19日）卻參加高雄市餐飲職業工會餐會，引發「高雄在淹水，韓國瑜卻在聚餐」的爭議。對此，韓國瑜特別澄清說，自己不是來吃香喝辣、享受，而且只喝了一杯水，連一道菜也沒吃。對此說法，網友深感不以為然，紛紛怒轟，「重點不是吃什麼，重點是你應該去指揮防災！」、「照韓邏輯，市長也不一定要出席啊，派副市長去不也一樣？」

綜合媒體報導，韓國瑜今天向媒體說，當時自己連一道菜都沒吃，只喝了一杯水而已，並不是在那裡吃香喝辣地享受，希望大家能正面看待。而高雄市政府勞工局今天也發布聲明，韓市長出席廚藝展的行程，屬正式「公務」，並非私人「飯局」。

批踢踢八卦版上，網友對韓國瑜的發言砲轟，「重點不是吃什麼，重點是你應該去指揮防災！」、「原來跑攤不吃任何一道菜就不算跑攤了哦」、「誰管你吃肉喝酒，反正就是去跑攤『刷人氣』！」、還有網友重批韓國瑜將市政放一邊，心心念念只想著選總統，「跑攤對選舉有用啊」、「真要你出席的慶典，你去跑總統初選？」

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