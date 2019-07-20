中市府整建自由車場 盼爭取公共工程金質獎

2019-07-20 21:49

〔記者張軒哲／台中報導〕日前台中市府為了綠川得獎前後朝爭議「是不是拜託來的」，但同時市府又大張旗鼓要爭取多項獎項，其中一個就是正在興建中的自行車場，媒體詢問市府，需不需要拜託？市府官員笑稱不用啦！

台中市府投入1.8億經費重新整建台中市自由車場，建設局長陳大田昨天視察這座場館，市府期許工程團隊全力爭取公共工程金質獎榮譽。但日前「綠川金質獎是拜託來的」引起爭議，也讓公共工程金質獎格外敏感。

台中市自由車場是國內唯一符合國際標準的場地，但歷經近20年高度使用，露天木質跑道面層與桁架，因長期暴露室外承受日曬、風吹、雨淋已不敷使用。市府為配合東亞青運重新整建，工項主要包含木質賽道整修、頂棚、看台、田場及場館內部整修，原本賽道跟頂棚去年底完工。其中，符合UCI認證的木質跑道全長333公尺，寬7公尺，直道最平角度10度，彎曲道最大傾角37度，形成一座「碗形」抗離心力作用的比賽道，施工上需要非常精準及專業的技術。

台中水利局長范世億日前回應媒體綠川問題時，質疑綠川「金質獎如何得獎，是不是拜託來的」？市議員黃守達在臉書po文指出，盧市府說綠川拿到金質獎是「拜託來的」，並不公允。

建設局建管科長廖國雄指出，今年後續擴充契約有場內機電、內部裝修已竣工，由於廠商為了爭取金質獎，主動將外觀門面整修。

另外，綠川拿到金質獎遭質疑「拜託來的」爭議，廖國雄指出，台中自由車場爭取金質獎屆時與台中市府其他水利、道路工程一起申請，不會有過多質疑。

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