高雄治水別打口水戰 鼓山高中校長：公務人員一直在努力

2019-07-20 18:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄豪大雨又引因發治水清淤的政治口水，鼓山高中校長莊福泰今天在臉書發文，呼籲不要打口水戰，也不要用非事實去扭曲國家公務員的努力。

莊福泰感謝陳菊前市長、韓國瑜市長和陳其邁副院長，對高雄治水的努力。「更重要的是高雄市政府的公務人員體系，他們一直都在為高雄而努力。」

莊福泰舉例說，鼓山高中以前是非常容易淹水區域，他調來鼓山之前，就有老師跟他說，你要買台高底盤的休旅車，這裡經常淹水，但其實他來兩年，都沒淹水。

他說，學校前方台泥的舊廠區，在陳菊市長的時候做了滯洪池，發揮了很好的防洪功能，就算去年823到830的連續暴雨，鼓山高中都沒有積水。

莊福泰也稱讚韓國瑜說，最近，鼓山高中前方的大排水溝，韓國瑜說要清理排水溝的淤積，第一波先清了未加蓋的區段，最近更直接鑿開大排上方的停車區，徹底的清除淤積，這無論對登革熱還是防洪，都有正面的意義。

莊福泰同時感謝昨晚大雨中行政院副院長陳其邁來永安視察，他的老家就在高雄靠海的偏遠漁村永安，他目前還住在這裡，永安是個天然潟湖開墾出來的養殖區，所以水災是正常，從小到大，經歷太多的水災。

莊福泰回憶說，有一天，某次機會和陳其邁（當時是立委）談到老家水患，陳其邁說，他來永安已經十多次，當時心裡實在很驚訝，「陳其邁談到永安淹水的問題，我覺得他真的是深入到問題核心了。」

他指出，昨天高雄暴雨，陳其邁又到永安來視察，關心抽水站的運作，非常感謝。

莊福泰強調：「政治人物也是人，不會什麼都對，也不會什麼都錯。我們不要被意識形態牽制，多一些同理，多給努力打拚的公務員正面鼓勵，台灣是全世界很好的地方。」

網友則留言說：「政務官來來去去，底下做事的還是同一批事務官，與其期待哪一位政治明星拯救台灣，倒不如制度化，全面提升公務人員素質才是王道。」

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