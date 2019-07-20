喜樂島2020不推總統候選人 黨主席：立委提名10人以上

2019-07-20 17:57

〔記者黃欣柏／台北報導〕獨派團體「喜樂島聯盟」今天正式成立政黨，首任黨主席、前台灣基督長老教會議長羅仁貴受訪指出，喜樂島聯盟規劃在明年選舉推出10席以上的立委候選人，但應不會推派總統候選人；對於綠營分裂疑慮，羅仁貴則強調，組黨不是為了搞破壞、搞分裂，而是希望拉攏不想投民進黨的中間選民，未來如果有立委席次，也可以跟民進黨合作。

羅仁貴說，有些人可能因為民進黨路線偏移而不想再投票給民進黨，如果這些票流向他黨，對台灣不是個好現象，因此決定成立喜樂島聯盟，在明年選舉中推出更適當的人選，讓對民進黨不滿的人有更好的選擇。

羅仁貴透露，包含區域及不分區立委，喜樂島聯盟預計在明年選舉中推派10席以上的立委候選人，但目前並沒有計畫要推出總統候選人。媒體追問，明年是否會支持蔡總統連任？羅仁貴僅說，這要看蔡英文的路線而定，目前黨內也還沒討論，但他強調，若民進黨能推出「蔡賴配」，這是台灣的福氣，他樂觀其成。

針對外界質疑創黨可能瓜分綠營選票，讓本土政權落敗，羅仁貴則強調，組黨理念並非搞破壞、搞分裂，而是希望拉攏不想投給民進黨的中間選民，未來如果喜樂島聯盟能夠拿下幾席立委，在國會中也能跟民進黨合作，若是讓國民黨再度拿下過半立委席次，將是台灣的大災難。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法