「怎還沒看到人？」韓國瑜昨罵區長今卻缺席會議 網嘆：悲哀

2019-07-20 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市昨日下起滂沱大雨，多區出現淹水災情，讓高市府緊急開設豪雨應變中心。市長韓國瑜召開會議時，因為有數個區公所遲到、缺席，或沒有即時掌握災情讓他十分不滿，當場提出批評；不過韓國瑜今日卻自己缺席早上召開的第二次工作會議，雖然副市長李四川解釋，是因為今天中央已經降為三級開設，但不少網友還是痛批韓國瑜根本「雙重標準」。

根據中央災害應變中心災情統計，截至昨日17時止，高雄積淹水災情共達93件。對此，高雄也在昨下午開設防災應變中心，由韓國瑜在5點半召開第一次工作會議，不過會中有數個區公所缺席、遲到，或是未即時掌握災情，讓韓國瑜在會議中不滿表示「怎麼還沒看到人？」甚至指責「怎麼現在才開始統計？怎麼連災情都沒掌握」？

今日上午8點，高市府召開0719豪雨第二次工作會議，韓國瑜卻未出席，由副市長李四川主持。對於外界質疑韓市長人在哪裡，為何沒有出席會議？高市府新聞局長王淺秋回應韓國瑜「人在南部」；李四川則表示，因為今天中央已經降為三級開設，他昨天晚上就跟韓市長報告，今天早上由他主持，就專業部分由他來檢討，有改善空間部分就趕快來改善。

對此，網友紛紛留言表示「中華文化代表：高峰可以不在，底層奴輩不能不到」、「六日我休假啦」、「以身作則啦」、「天天過瑜人節」、「應該還在宿醉啦」、「他永遠都這樣，只說別人，不說自己」、「雙重標準的」、「真的很悲哀」、「能撈就撈能混就混」。

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