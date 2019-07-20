轉性？連日砲轟民進黨 柯文哲反省：這幾天講話太兇了

2019-07-20 11:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲博取媒體曝光與聲量，近來火力全開重砲抨擊民進黨，先是嗆菜英文總統做不好、兩度怒罵行政院長蘇貞昌「不要臉」，昨又酸台灣只剩草包或菜包可選實在是糟糕，但是今日受訪時，柯文哲一反連日來的攻擊態度，柯表示他也反省自己這幾天有時候講話太兇，他昨天回去就說他明天不要再罵人，他媽媽每次都說相罵沒好話，所以算了、算了。

柯文哲今早出席獺獺盃親子運動會，會後接受媒體聯訪。媒體提到國會觀察基金會董事長姚立明痛批柯是忘恩負義，因為白色力量口號出自於小英陣營，對此柯文哲表示，2014年台北市選舉如果民進黨打得贏，民進黨也不會讓他選，所以也是按照當時民進黨最佳利益去決定，「只是他們沒想到柯文哲這傢伙不太聽話，也不是完全照他們的意思」。

柯文哲說，他本來就不是政治人物，當台北市長對他來講還是個意外，他本來好好在當台大醫生，因緣際會，所以還是那句話，今天白綠分手也不是人家批評你就是你的敵人，有時候還是要反省檢討，包括前瞻計畫他怎麼看都不對，另一個就是說台灣這種分成藍綠，只要你不是跟我同一邊就小動作很多。

柯文哲表示，過去20年也許從1996年、2000年到現在，台灣政壇就是這樣，但這不是一個正常國家該有的現象，所以像姚立明那些的批評說他忘恩負義，他也反省這幾天有時候講話太兇了，他昨天回去就說明天不要再罵人，「姚立明講到忘恩負義4個字，我就實在是差點又...好，我要克制自己」。

媒體問要講什麼，柯文哲說，他媽媽每次都說相罵沒好話，你自己罵人自己忘掉，被你罵的20年都沒忘掉，所以...唉，算了、算了。

桃園市長鄭文燦日前受訪時直言柯文哲變了，對此柯文哲說，鄭文燦從來都不認識他，也沒有當過他的病人，鄭也不認識他，所以是這樣你們也不是常常跟在柯文哲身邊生活的人，他其實是一個很隨興的人，也不太會去遮掩什麼東西，老實講他們都覺得柯文哲一定有什麼很可怕的陰謀計謀，事實真相是什麼招式都沒有。

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