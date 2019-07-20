郭柯結盟制衡藍綠？柯文哲：剛選上就去選舉不太對

2019-07-20 10:44

〔記者蔡亞樺／台北報導〕2020總統大選藍綠兩黨人選已定，遲未鬆口參選的台北市長柯文哲動向備受關注，傳出郭柯結盟可以制衡藍綠，對此柯文哲今早受訪時表示，兩黨主要政黨的總統候選人出來後，其實大家非常焦慮，尤其所謂知識藍、知識綠的中間份子，在這一個禮拜以來應該相當焦慮。

柯文哲今早出席獺獺盃親子運動會結束後，接受媒體聯訪。被問到是否可能與前鴻海董事長郭台銘結盟，柯先是對提問的媒體笑問，「先研究一下，你是哪一台的？」媒體繼續追問兩人是否談合作，柯文哲則說，再說吧，想想看。

媒體問「所以有考慮？」柯文哲則說，這堵麥實在時間不夠，其實他昨天回家想很久，不要說用台北市長的身分，而是用一個比較關心政治的知識份子、中產階級，其實在兩個主要政黨的總統候選人出來後，其實大家都非常焦慮，到底怎麼會這樣。

柯文哲表示，他一直沒有說要參選很大的理由是，他也覺得才剛選上就要花時間選舉，還是不太對，所以老實講，現在是一個不正常社會的現象，不應該出現這種局面，只是說已經走到這裡到底要怎麼辦，他猜一些所謂知識藍、知識綠，不是意識形態非常的知識份子或中間分子，在這一個禮拜以來應該相當焦慮。

媒體提到民調顯示若柯不參選，蔡英文總統有機會打敗高雄市長韓國瑜，是否會犧牲小我不參選？柯文哲對此賣關子說，這個等他下一次專訪有時間，花個30分鐘來講他對台灣兩個主要政黨候選人的看法，這堵麥沒辦法講。

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