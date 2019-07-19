韓粉高雄雨中直播 站黃水中大喊：這是積水不是淹水！

2019-07-19 21:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄19日下午下起滂沱大雨，多處傳出淹水災情。為了證明市長韓國瑜清淤有功，一名高雄韓粉特地在大雨中開車，檢視各處淹水情形，其中他一度站在黃濁色的泥水中強調「這是積水，不是淹水」，更批評行政院長蘇貞昌表示，當初蘇第一次當院長的時候給高雄人什麼承諾？「從此以後不會淹水，我聽你在放大屁」！

該名韓粉下午在臉書粉專「仁武阿鴻」進行長達近2小時的直播，一開始他開車來到積水不明顯的路段，不斷大喊「鄉親，這樣有淹水嗎？」，還不斷要求線上觀看的4、5000名觀眾分享直播。

不過沒多久，車子就開到路面已經積水的路段，「仁武阿鴻」也下車查看，並用鏡頭特寫排水口表示，「現在水是洩出去，不是冒進來」！接著他更直接站在積水嚴重的汙濁水中，表示這是積水、不是淹水，「前面一段有淹嗎？」、「後面這一段有淹嗎」？

接著「仁武阿鴻」又路過神農路一處淹水嚴重、甚至地面冒出「噴泉」的路段。他表示，如果是以前，這裡早叫變成「神農溪了」，要不是政府清理這些水溝，他駕駛的小貨車早就變成船了！

「仁武阿鴻」隨後更開始批評行政院長蘇貞昌，他表示，當初蘇第一次當院長的時候給高雄人什麼承諾？「從此以後不會淹水，我聽你在放大屁」！

「仁武阿鴻」的直播吸引了超過50萬次的觀看，並有7000多次大量分享。網友紛紛稱讚他「辛苦了」、「謝謝辛勞的工作人員」；不過直播貼文被轉至PTT後，則有鄉民批評「這邏輯 大概到第四年任期都還在前朝遺毒」、「這樣有淹謀 （冒出一大堆泥水）」、「請大家不要打壓認真清淤的韓市長」、「韓粉真有趣」。

鄉民討論請見PTT

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