為信仰逃離中國 陸委會：已專案延長秋雨教會信徒簽證

2019-07-19 16:55

〔記者鍾麗華／台北報導〕秋雨教會2018年遭中國官方打壓，百餘名信徒被捕，並禁止信徒子女在教會學校就學。教會信徒廖強一家6口為信仰逃離中國，7月初持旅遊簽證來台，簽證昨天到期，陸委會副主委邱垂正表示，政府已同意以專案延長3個月的簽證，以協助其完成赴美庇護的申請。

廖強一家6口於本月4日持醫療旅遊簽證抵台，尋求赴美政治庇護。由於原簽證期限只有15天，期限到昨天為止。廖強日前受訪表示，「美國對華援助協會」（China Aid）創辦人傅希秋牧師已經向美國國會遞交擔保他們的信件，希望他們一家能順利赴美。他16日向移民署申請延長簽證，希望台灣政府能延長其居留時間，直至庇護申請通過為止。

秋雨教會最早起源於2005年在創辦人王怡家裡的聚會，正式成立於2008年。中國近年宗教政策緊縮，尤其2018年2月開始實施修訂版「宗教事務條例」，要求宗教活動場所必須經過登記批准。

創辦人王怡被逮捕超過7個月，王怡的律師張培鴻17日在臉書貼文表示，王怡涉及煽動顛覆國家政權罪和非法經營罪兩項罪名，他17日到成都看守所申請會見王怡，接待人員稱沒有此人，他至今仍然未能與王怡見到面。

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