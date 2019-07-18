中市地下道出現中國監視器 市府：全面清查撤換

2019-07-18 16:21

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市台灣大道民權路、英才路地下道被裝設中國海康威視的監視器，引發資安疑慮。台中市政府建設局今天說，這2處監視器分別於2017年及2018年招標，依採購契約規定，不允許廠商供應產地來自中國的產品，對於廠商誤用中國海康威視的監視器，市府已要求撤換，同時清查全市地下道監視器，如有發現誤用情形，也會一併撤換。

台中市議員江肇國、黃守達今天踢爆，台灣大道民權路、英才路、美村路及忠明南路地下道都裝設中國海康威視的監視器，他們說，海康威視是中國官方大力扶持的廠商，也被行政院列入公務機關禁止採購名單，市府應全面清查監視器系統，只要是公務機關禁止採購的黑名單，就一個都不能留。

江肇國指出，建設局自2012年起陸續在地下道裝設監視系統，原本未使用中國品牌，但之後遇損壞需汰換時，因爲標案只考慮硬體規格，沒有限定品牌，所以陸續被換成中國海康威視的產品。

江肇國說，以一座地下道裝設16個監視器來算，上述4座地下道恐怕有多達64個海康威視監視器。

建設局則說，市府於採購契約中規定，不允許廠商供應原產地來自中國的產品，經查民權路、英才路人行地下道監視器分別於2017年及2018年招標，當時廠商未依規定誤用中國海康威視的監視器，已要求廠商必須撤換。

建設局也說，將藉此機會清查全市地下道監視器，除了民權路、英才路地下道之外，另查出美村路、忠明南路、北屯路、健行路等地下道監視器為2016年至2018年招標，若監視器產地來自中國，也會請廠商一併撤換。

至於海康威視監視器數量，建設局說，必須逐一清點，目前無法提供數字，而若是廠商違反採購規定，必須無條件撤換監視器。

另外，建設局也承諾，民權路、英才路、美村路及忠明南路地下道的海康威視監視器將在1週內全部汰換，其他地下道也會在全面清查後汰換。

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